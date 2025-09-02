Ситуація в Мировому: росіяни знову заявляють про просування – чи правда це
Чи є зміни на фронті в Харківській області, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).
Попри твердження росіян про те, що армія РФ просунулась у Вовчанську та Синельниковому, аналітики не помітили змін на Південно-Слобожанському напрямку. Бої йшли в районі Липців та Глибокого.
“Оцінка просування російських військ: український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 1 вересня, що російські війська просунулися на північ від Тополі (на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) та на північ від Куп’янська”, – зазначили в ISW.
Також росіяни заявили про своє просування у центральній та південній частині Мирового (раніше – Московка), що на півночі від Куп’янська. Проте експерти не підтверджують цю інформацію.
“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до Тищенківки (на північний захід від Куп’янська), але Машовець та ще один відомий російський блогер, пов’язаний з Кремлем, спростували ці твердження”, – пишуть аналітики.
Також фейковою виявилася інформація ворога про окупацію Дружелюбівки – населеного пункту на сході від Борової.
