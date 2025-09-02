Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев

О том, где зафиксировали атаки россиян в Харьковской области в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении было семь штурмов ВС РФ возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском – враг пытался прорваться 14 раз возле Купянска, Петропавловки и Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе», – добавили в ГШ.

Потери оккупантов следующие: