Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев
О том, где зафиксировали атаки россиян в Харьковской области в течение суток, проинформировал Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении было семь штурмов ВС РФ возле Глубокого и Волчанска.
На Купянском – враг пытался прорваться 14 раз возле Купянска, Петропавловки и Степной Новоселовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе», – добавили в ГШ.
Потери оккупантов следующие:
2 сентября 2025 в 08:14
