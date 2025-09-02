Генштаб: ворог активізувався на Куп’янщині, за добу – 14 боїв
Про те, де зафіксували атаки росіян у Харківській області протягом доби, проінформував Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку було сім штурмів ЗС РФ біля Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському – ворог намагався прорватися 14 разів біля Куп’янська, Петропавлівки та Степової Новоселівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе”, – зазначили у ГШ.
Втрати окупантів такі:
