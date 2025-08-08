Зорепад Персеїди-2025: коли дивитися харків’янам і як зняти на смартфон 📹

Пік метеорного потоку Персеїди припадає на ніч із 12 на 13 серпня. Цього літа астрономічне шоу пройде за наявності на небі майже повного Місяця, тому через засвітлення «падаючих зірок» буде менше. Водночас можна буде побачити інші цікавинки. Як краще спостерігати зорепад та зняти його на смартфон – МГ “Об’єктив” розповів астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов.



Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

У ночі максимумів, коли в небі не було яскравого Місяця, мені пощастило до 40-50 метеорів спостерігати. Але зазвичай більше, коли поруч є близькі, рідні, друзі, з ким ти також спостерігаєш. А в місті до десяти метеорів мені вдавалося побачити.

Самому чи з друзями спостерігати пік найвідомішого зорепаду року – Персеїд – можна в ніч з 12 на 13 серпня. У теорії – це до сотні спалахів у небі за годину. Щороку Персеїди відбуваються у той самий період. Пов’язано це з рухом Землі орбітою.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Простими словами, звідки береться метеорний потік, зорепад, яскраві спалахи в небі? Це маленькі частинки, які відірвались від льодяного ядра комети. Комет багато, вони бувають різні. Це величезна льодяна брила, яка також доволі брудна, тобто пил, невеличкі камінчики. Під натиском сонячного світла, сонячного тепла і сонячного вітру комета тане. І коли наближається до Сонця, залишає не тільки яскравий хвіст, але також від ядра комети відриваються ці маленькі частинки. Упродовж року в різні місяці і ночі ми можемо бачити яскраві спалахи різних метеорних потоків. Наша планета перетинає шляхи різних комет.

Саме в серпні Земля проходить через шлейф уламків, залишених кометою Свіфта-Туттля. І це є Персеїди.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Місце, з якого в небі вилітають метеори, не саме з нього, але їхні сліди, якщо продовжити, то ми знайдемо таку область, центр, який зветься радіант. І це поруч з сузір’ям Кассіопеї. Вона нагадує або перевернуту літеру М, або англійську W. І поруч сузір’я Персея, і ось тут ми можемо бачити спалахи метеорів. Ми можемо побачити і з іншої частини неба, але шлях буде вести до сузір’я Персея. По сторонах світу це від півдня до сходу.

На жаль, цьогоріч небесне шоу буде не таким видовищним через засвітлення.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Місяць буде у фазі, близькій до повного, тому він буде майже всю ніч. У цьому році через Місяць складаються не дуже гарні умови для спостережень Персеїд. Але нагадаю, чому Персеїди настільки відомі, тому що ще тепло вночі. Є метеорні потоки не менш яскраві. Наприклад, Гемініди, Драконіди й інші. Але якщо це грудень або листопад, то це не так комфортно спостерігати, як зараз.

Водночас ще дві небесні події варті уваги в ці ночі. По перше, зблизиться із Сатурном Місяць.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Після 2-ї години ночі підіймаються дві найяскравіші планети неба. Це Юпітер і Венера. У сузір’ї Близнюків вони будуть спостерігатися. Зустріч дуже цікава, бо, наприклад, в невеликі аматорські телескопи можна побачити поруч ці дві планети. Таке буває нечасто. І багато хто навіть каже, що ось таке поєднання трьох астрономічних подій: зустріч Венери і Юпітера, Сатурна з Місяцем і Персеїди, що це просто унікальне явище.

Тим, хто цікавиться астрономією, Кажанов радить користуватися можливостями сучасних застосунків.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Зараз для смартфонів є багато програм, які можуть вам допомогти знайти в небі цікаві об’єкти, сузір’я, зорі, планети. Або навіть знайти відповідь, що ви зараз бачите в небі. Наприклад, програми Stellarium, Sky Safari, Star Walk і аналогічні.

Й обов’язково треба спробувати зняти те, що бачиш.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Якщо хочемо зробити знімок зоряного неба смартфоном і навіть, якщо пощастить, отримати фото метеорного спалаху в небі, то ми заходимо в режим “профі” камери, якщо такий є, і витримку на максимум, чутливість ISO також на максимум. Потім, якщо що, можемо зменшувати, щоб було менше шуму. І також рекомендую увімкнути затримку по знімку, наприклад, 3-5 секунд, щоб ви натиснули зйомку і змогли розташувати смартфон, нерухомо спрямувавши його в небо.

Кажанов говорить: сам обов’язково спостерігатиме Персеїди. Але якщо не пощастить з погодою в ніч проти 13 серпня, ще є кілька наступних. Інтенсивність потоку спадатиме поступово.

Володимир Кажанов, астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Коли ти загадуєш бажання під зоряним небом, то ти згадуєш про свої мрії, про цілі в житті. І це гарно, це добре. Можна навіть підготувати список бажань на цю ніч, але пам’ятаймо, що багато залежить, звісно, від нас.