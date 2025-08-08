Яка буде погода в Харкові та області в суботу: прогноз на 9 серпня
У суботу, 9 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 23 до 28.
Вітер вночі змінних напрямків – 3-8 м/с, вдень північно-західний – 5-10 м/с.
Раніше Регіональний центр з гідрометеорології підбив підсумки липня у Харківській області та повідомив, як погода вплинула на врожай. Так, умови протягом другого місяця літа були несприятливими для зростання, розвитку та формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур.
