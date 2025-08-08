Live
Какой будет погода в Харькове и области в субботу: прогноз на 9 августа

Погода 18:38   08.08.2025
Елена Нагорная
В субботу, 9 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 14 до 16 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 12 до 17 градусов, дневная – от 23 до 28.

Ветер ночью переменных направлений – 3-8 м/с, днем северо-западный – 5-10 м/с.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги июля в Харьковской области и сообщил, как погода повлияла на урожай. Так, условия в течение второго месяца лета были неблагоприятными для роста, развития и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

