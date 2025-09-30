Октябрь в Харькове начнется с опасной погоды. Где в Украине выпал снег 📹
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях 1 октября.
«Утром и днем 1 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — отмечают синоптики.
Тем временем в Карпатах 30 сентября уже началась настоящая зима.
«Горы стремительно перешли в зимний режим: падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов. По состоянию на 09:00 30 сентября на горе Поп Иван: снег, ветер северный 4 м/с, температура воздуха -3°C», — пишут в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Видео: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области
Спасатели предостерегают туристов: такие погодные условия значительно усложняют передвижение и могут быть опасны для жизни. Ведь резкое снижение температуры, осадки, ветер и плохая видимость — повышает риск заблудиться, травмироваться или переохладиться.
Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 13:45
