Октябрь в Харькове начнется с опасной погоды. Где в Украине выпал снег 📹

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях 1 октября.

«Утром и днем ​​1 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — отмечают синоптики.

Тем временем в Карпатах 30 сентября уже началась настоящая зима.

«Горы стремительно перешли в зимний режим: падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов. По состоянию на 09:00 30 сентября на горе Поп Иван: снег, ветер северный 4 м/с, температура воздуха -3°C», — пишут в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Видео: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Спасатели предостерегают туристов: такие погодные условия значительно усложняют передвижение и могут быть опасны для жизни. Ведь резкое снижение температуры, осадки, ветер и плохая видимость — повышает риск заблудиться, травмироваться или переохладиться.