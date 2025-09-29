Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 30 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​местами возможен небольшой дождь. Также прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. 🌥

Ветер ожидают восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет довольно низкой, от 4 до 9° тепла, днем ​​прогреется до 10 – 15°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, день также пройдет без осадков☀️.

Ветер прогнозируют восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 11 – 13°.