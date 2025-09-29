Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области

Погода 19:54   29.09.2025
Оксана Якушко
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 30 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​местами возможен небольшой дождь. Также прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. 🌥

Ветер ожидают восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет довольно низкой, от 4 до 9° тепла, днем ​​прогреется до 10 – 15°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, день также пройдет без осадков☀️.
Ветер прогнозируют восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 11 – 13°.

Читайте также: Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
29.09.2025, 13:36
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы ударов, без атак на Купянщине
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы ударов, без атак на Купянщине
29.09.2025, 19:09
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
29.09.2025, 11:51
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
29.09.2025, 19:54

Новости по теме:

26.09.2025
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
24.09.2025
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
23.09.2025
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
21.09.2025
Днем по-летнему тепло. Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове и области
20.09.2025
Туманно и облачно: прогноз погоды на 21 сентября

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 19:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 30 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".