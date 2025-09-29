Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 30 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів🌤, натомість вдень місцями можливий невеликий дощ🌧. Також прогнозують, що буде хмарно з проясненнями.🌥
Вітер очікують східний, 9 – 14 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 10 – 15°.
У Харкові вночі не очікують істотних опадів🌤, день також пройде без опадів☀️.
Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 11 – 13°.
Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 19:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".