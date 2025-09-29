Live
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області

Погода 19:54   29.09.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 30 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів🌤, натомість вдень місцями можливий невеликий дощ🌧. Також прогнозують, що буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер очікують східний, 9 – 14 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 10 – 15°.

 

У Харкові вночі не очікують істотних опадів🌤, день також пройде без опадів☀️.

Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 11 – 13°.

Автор: Оксана Якушко
