Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 30 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів🌤, натомість вдень місцями можливий невеликий дощ🌧. Також прогнозують, що буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер очікують східний, 9 – 14 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 10 – 15°.

У Харкові вночі не очікують істотних опадів🌤, день також пройде без опадів☀️.

Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 11 – 13°.