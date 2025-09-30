Жовтень у Харкові почнеться з небезпечної погоди. Де в Україні випав сніг 📹
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища 1 жовтня.
«Вранці та вдень 1 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначають синоптики.
Тим часом в Карпатах 30 вересня вже почалася справжня зима.
«Гори стрімко перейшли у зимовий режим: падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів. Станом на 09:00 30 вересня на горі Піп Іван: хмарно, сніг, вітер північний 4 м/с, температура повітря -3°C», – пишуть у ГУ ДСНС у Івано-Франківській області.
Відео: ГУ ДСНС у Івано-Франківській області
Рятувальники застерігають туристів: такі погодні умови значно ускладнюють пересування та можуть бути небезпечними для життя. Адже, різке зниження температури, опади, вітер та погана видимість – підвищує ризик заблукати, травмуватися або переохолодитися.
Новини за темою:
