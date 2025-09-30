І ніч як день: синоптики прогнозують незвичну добу в Харкові 1 жовтня

Регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди в Харкові та області на 1 жовтня.

Незвичним його робить те, що температура повітря буде однаковою протягом доби – і вдень, і вночі. У Харкові, за прогнозом, це буде 6 – 8° тепла. В області – 4 – 9° тепла.

Також у перший день жовтня на Харківщині очікують сильний вітер – 9 – 14 м/с із поривами о 15 – 20 м/с.

У регіоні буде хмарно із проясненнями, у Харкові вдень очікують дощ.

Зазначимо, погода зараз “чудить” по всій Україні. Так, у Карпатах уже випав сніг.

А ось Одесу 30 вересня затопило. У місті за добу випало більше місячної норми опадів – підтопило будинки та рятувальники працювали на шести локаціях.