Одесу затопило через зливу: загинули дев’ять людей, перебої зі світлом (фото)
В Одесі – катастрофа. Другий день місто потерпає від потужної зливи, через негоду загинули люди. Також зафіксовані випадки переохолодження у жителів через тривале перебування у воді.
За попередніми даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок негоди загинули дев’ять людей, з них одна дитина.
«В провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п’ятьох загиблих: двох чоловіків, двох жінок та дівчинки приблизно 8 років. Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники не мають доступу до тіл – триває операція з відкачування води. Ще два тіла були виявлені на вулиці Балківській: неупізнаної жінки віком 55–65 років та місцевої мешканки, 1987 р.н. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло ще однієї жінки, 1968 р.н. На вулиці Рибальській – тіло зниклої 23-річної дівчини», – повідомив Кіпер.
Він додав, що у місті – перебої зі світлом, пошкодження майна та повалення дерев. Станом на ранок 1 жовтня тимчасово без світла залишаються 42 тисячі клієнтів в 32 селах і містечках. Комунальники, рятувальники та енергетики працюють цілодобово. Водо- та газопостачання працює у штатному режимі.
«Для ліквідації наслідків негоди – відкачування води, розчищення доріг, ремонту мереж, залучено понад 500 працівників та 85 одиниць техніки. Врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів», – уточнив Кіпер.
«Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь», – розповів президент України Володимир Зеленський.
Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 14:47
