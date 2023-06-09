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«Пошло не по плану»: Каховскую ГЭС подорвала российская ДРГ — перехват СБУ

Политика 10:44   09.06.2023
Елена Нагорная
«Пошло не по плану»: Каховскую ГЭС подорвала российская ДРГ — перехват СБУ

Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом заявили в СБУ на основании перехвата разговора двоих российских военных. 

«Там не они (украинская сторона — ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — рассказывает российский военный.

Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

Видео: СБУ

Напомним, что СБУ начала уголовное производство по двум статьям УК — ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом заявили в СБУ на основании перехвата разговора двоих российских военных. ".