«Пошло не по плану»: Каховскую ГЭС подорвала российская ДРГ — перехват СБУ
Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом заявили в СБУ на основании перехвата разговора двоих российских военных.
«Там не они (украинская сторона — ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — рассказывает российский военный.
Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.
Видео: СБУ
Напомним, что СБУ начала уголовное производство по двум статьям УК — ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 10:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом заявили в СБУ на основании перехвата разговора двоих российских военных. ".