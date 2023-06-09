«Пошло не по плану»: Каховскую ГЭС подорвала российская ДРГ — перехват СБУ

Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Об этом заявили в СБУ на основании перехвата разговора двоих российских военных.

«Там не они (украинская сторона — ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — рассказывает российский военный.

Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

Видео: СБУ

Напомним, что СБУ начала уголовное производство по двум статьям УК — ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).