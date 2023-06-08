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Уровень воды в Каховском водохранилище пересек «мертвую точку» (видео)

Происшествия 21:54   08.06.2023
Елена Нагорная
Уровень воды в Каховском водохранилище пересек «мертвую точку» (видео)

Уровень воды в Каховском водохранилище пересек «мертвую точку», сообщил в эфире национального телемарафона генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По его словам, под водой находится половина ГЭС, вторая половина на 70% в воде.

«Земляной участок между шлюзом и станцией также будет размыт водой… Уровень воды в водохранилище на этот час уже составляет 12,5 метров. Это ниже «мертвой точки», что составляет 12,7 метров, когда еще можно делать водозабор в населенные пункты и для Запорожской АЭС для охлаждения», — сказал Сирота.

Он считает, что падение уровня воды продлится еще семь-восемь дней и остановится на показателе в 3 метра.

«Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более 3 метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 километров, как это было до подрыва, до 1-1,2 километра, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища», — пояснил Сирота.

Видео: Госпогранслужба

Он рассказал, то правительство и специалисты уже начали разрабатывать проект построения перемычки для перекрытия верхнего уровня водохранилища. Работы начнутся сразу после деоккупации территории. На строительство перемычки понадобится два месяца, если работать в режиме 24/7. Затем можно будет делать такую же перемычку на нижнем уровне.

Это позволит откачать воду, чтобы увидеть все последствия, демонтировать станцию и на ее месте построить новую. По предварительным подсчетам, строительство новой станции займет примерно пять лет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 21:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уровень воды в Каховском водохранилище пересек «мертвую точку», сообщил в эфире национального телемарафона генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.".