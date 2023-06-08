Рівень води в Каховському водосховищі перетнув “мертву точку” (відео)
Рівень води у Каховському водосховищі перетнув “мертву точку”, повідомив в етері національного телемарафону генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
За його словами, під водою перебуває половина ГЕС, друга половина на 70% у воді.
“Земляна ділянка між шлюзом і станцією також буде розмита водою… Рівень води у водосховищі на цю годину вже становить 12,5 метрів. Це нижче за “мертву точку”, що становить 12,7 метра, коли ще можна робити водозабір у населені пункти та для Запорізької АЕС для охолодження”, – сказав Сирота.
Він вважає, що падіння рівня води триватиме ще сім-вісім днів і зупиниться на показнику 3 метри.
“Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше 3 метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 кілометрів, як це було до підриву, до 1-1,2 кілометра, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища”, – пояснив Сирота.
Відео: Держприкордонслужба
Він розповів, що уряд і фахівці вже почали розробляти проєкт побудови перемички для перекриття верхнього рівня водосховища. Роботи розпочнуться одразу після деокупації території. На будівництво перемички знадобиться два місяці, якщо працювати в режимі 24/7. Потім можна буде робити таку ж перемичку на нижньому рівні.
Це дозволить відкачати воду, щоб побачити всі наслідки, демонтувати станцію та на її місці збудувати нову. За попередніми підрахунками, будівництво нової станції триватиме приблизно п’ять років.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рівень води у Каховському водосховищі перетнув “мертву точку”, повідомив в етері національного телемарафону генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.".