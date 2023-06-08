У Харкові збирають допомогу для херсонців: Терехов просить усіх приєднатися
У Харкові 9 червня відкривають штаб гуманітарної підтримки українців, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Долучитися до збору вантажу, який відправлять найближчим часом, можуть усі охочі.
Штаб працюватиме з 9:00 до 18:00 у школі №162 на вулиці Пермській, 13, повідомляє у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
“Є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування довготривалого зберігання, кормі для домашніх тварин і клітках для їхнього транспортування, моторних човнах. Закликаю долучитися до допомоги кожного харківʼянина”, – пише Терехов.
Також він нагадав, що КП “Харківські теплові мережі” доставило гуманітарний вантаж колегам із Херсона.
Нагадаємо, напередодні херсонцям відправили 15 тонн допомоги з питною водою, консервами, ковдрами, засобами гігієни, розкладними ліжками, плівкою та спальними мішками. Також у партії були електричні насоси з генераторами для відкачування води, мішки для піску та моторний човен.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 9 червня відкривають штаб гуманітарної підтримки українців, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Долучитися до збору вантажу, який відправлять найближчим часом, можуть усі охочі.".