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В Харькове собирают помощь для херсонцев: Терехов просит всех присоединиться

Общество 21:05   08.06.2023
Елена Нагорная
В Харькове собирают помощь для херсонцев: Терехов просит всех присоединиться Фото: Харьковский горсовет

В Харькове 9 июня открывают штаб гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Приобщиться к сбору груза, который отправят в ближайшее время, могут все желающие.

Штаб будет работать с 9:00 до 18:00 в школе №162 на улице Пермской, 13, сообщает в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

«Есть потребность в средствах личной гигиены, продуктах питания длительного хранения, корме для домашних животных и клетках для их транспортировки, моторных лодках. Призываю присоединиться к помощи каждого харьковчанина», — пишет Терехов.

Также он напомнил, что КП «Харьковские тепловые сети» доставило гуманитарный груз коллегам из Херсона.

Напомним, накануне херсонцам отправили 15 тонн помощи с питьевой водой, консервами, одеялами, средствами гигиены, раскладными кроватями, пленкой и спальными мешками. Также в партии были электрические насосы с генераторами для откачки воды, мешки для песка и моторная лодка.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 21:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 9 июня открывают штаб гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Приобщиться к сбору груза, который отправят в ближайшее время, могут все желающие.".