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“Пошло не по плану”: Каховську ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ

Політика 10:44   09.06.2023
Олена Нагорна
“Пошло не по плану”: Каховську ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ

Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Про це заявили у СБУ на підставі перехоплення розмови двох російських військових. 

“Там не они (українська сторона – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали”, – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Відео: СБУ

Нагадаємо, що СБУ розпочала кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид).

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 10:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Про це заявили у СБУ на підставі перехоплення розмови двох російських військових. ".