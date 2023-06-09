“Пошло не по плану”: Каховську ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ
Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Про це заявили у СБУ на підставі перехоплення розмови двох російських військових.
“Там не они (українська сторона – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали”, – розповідає російський військовий.
Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.
Відео: СБУ
Нагадаємо, що СБУ розпочала кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 10:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Про це заявили у СБУ на підставі перехоплення розмови двох російських військових. ".