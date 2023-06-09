Підрив Каховської ГЕС: до пляжів в Одесі прибиває сміття, меблі та техніку
Популярні пляжі в Одесі вже постраждали від наслідків підриву армією РФ Каховської ГЕС. 9 червня до берега почало прибивати будівельне та побутове сміття, а також – цілі острови з очерету.
Вранці 9 червня до берега Одеси від пляжу “Ланжерон” до “Аркадії” почало прибивати острови з очерету, будівельне сміття, меблі та побутову техніку, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. Попри це, безліч відпочивальників, у тому числі сім’ї з маленькими дітьми, продовжують купатися та пірнати у море. Діти під наглядом та зі схвалення батьків купаються в смітті та граються з ним.
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Жодних табличок на пляжах, які попереджають про небезпеку такого виду відпочинку, 9 червня не встановили. Немає також і звукових повідомлень. Утім, деякі туристи все ж таки не ризикують заходити у воду. Це одразу збільшило активність відвідувачів прибережних зон відпочинку з басейнами. Наразі такі пляжні комплекси встановили розцінки від 100 до 300 грн за день відпочинку на шезлонгу біля басейну.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Популярні пляжі в Одесі вже постраждали від наслідків підриву армією РФ Каховської ГЕС. 9 червня до берега почало прибивати будівельне та побутове сміття, а також – цілі острови з очерету".