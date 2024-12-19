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Лиза Глинская из «МастерШеф» родила двойню (видео)

Общество 11:03   19.12.2024
Оксана Горун
Лиза Глинская из «МастерШеф» родила двойню (видео) Фото: Елизавета Глинская/Instagram

Победительница второго сезона телепроекта «МастерШеф», известный повар и кондитер Елизавета Глинская поделилась радостной новостью: в 41 год она стала мамой двух девочек.

«Долгий путь… мгновения, которых я ждала так много лет… внутреннее, мощное, настоящее счастье из-за слез радости… безграничная любовь… Я мама двух невероятных девочек, пришедших в этот мир», — написала Глинская в своем Instagram.

Она не сообщала подписчикам ни о беременности, ни о рождении детей в течение двух месяцев после этого радостного события. Комментируя столь длительное молчание, Лиза отметила, что счастье любит тишину.

«За это время я прошла путь в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения. Мне есть чем поделиться и о чем рассказать… Сейчас чувствую силы и желание делиться, время пришло», — отметила она.

В комментариях под публикацией Елизавету поздравляют, в том числе коллеги по «МастерШефу».

«Ааааааа реву от счастья! Ты молодец! Невероятная! Обнимаю крепко!» — эмоционально отреагировала на новость победительница третьего «МастерШефа» Ольга Мартыновская.

Напомним, еще на кастинге в «МастерШеф» Глинская рассказывала о трагедии, которая изменила ее жизнь — когда женщине было 25 лет, ее первый ребенок родился мертвым. После этого Елизавета рассталась с мужем, сменила профессию, а потом увлеклась кулинарией, которая стала для нее отдушиной.

«Я долго искала себя и шла во внутреннюю гармонию, творила свой мир и училась жить по-новому. Кулинария стала моим душевным врачом, моим маленьким островком счастья, который помог мне жить, любить, творить», — пишет о себе победительница «МастерШеф» на своем сайте.

Сейчас шеф-повар замужем второй раз — за Максимом Большаковым, с которым до свадьбы была знакома около 20 лет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 11:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Победительница второго сезона телепроекта «МастерШеф», известный повар и кондитер Елизавета Глинская поделилась радостной новостью: в 41 год она стала мамой двух девочек".