Лиза Глинская из «МастерШеф» родила двойню (видео)
Победительница второго сезона телепроекта «МастерШеф», известный повар и кондитер Елизавета Глинская поделилась радостной новостью: в 41 год она стала мамой двух девочек.
«Долгий путь… мгновения, которых я ждала так много лет… внутреннее, мощное, настоящее счастье из-за слез радости… безграничная любовь… Я мама двух невероятных девочек, пришедших в этот мир», — написала Глинская в своем Instagram.
Она не сообщала подписчикам ни о беременности, ни о рождении детей в течение двух месяцев после этого радостного события. Комментируя столь длительное молчание, Лиза отметила, что счастье любит тишину.
«За это время я прошла путь в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения. Мне есть чем поделиться и о чем рассказать… Сейчас чувствую силы и желание делиться, время пришло», — отметила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях под публикацией Елизавету поздравляют, в том числе коллеги по «МастерШефу».
«Ааааааа реву от счастья! Ты молодец! Невероятная! Обнимаю крепко!» — эмоционально отреагировала на новость победительница третьего «МастерШефа» Ольга Мартыновская.
Напомним, еще на кастинге в «МастерШеф» Глинская рассказывала о трагедии, которая изменила ее жизнь — когда женщине было 25 лет, ее первый ребенок родился мертвым. После этого Елизавета рассталась с мужем, сменила профессию, а потом увлеклась кулинарией, которая стала для нее отдушиной.
«Я долго искала себя и шла во внутреннюю гармонию, творила свой мир и училась жить по-новому. Кулинария стала моим душевным врачом, моим маленьким островком счастья, который помог мне жить, любить, творить», — пишет о себе победительница «МастерШеф» на своем сайте.
Сейчас шеф-повар замужем второй раз — за Максимом Большаковым, с которым до свадьбы была знакома около 20 лет.
Читайте также: Покончил с собой после развода с Седоковой: Янис Тимма найден мертвым в РФ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: діти, дети, родила;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Лиза Глинская из «МастерШеф» родила двойню (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Победительница второго сезона телепроекта «МастерШеф», известный повар и кондитер Елизавета Глинская поделилась радостной новостью: в 41 год она стала мамой двух девочек".