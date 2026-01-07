Сьогодні 7 січня 2026: яке свято та день в історії

7 січня в Україні та світі – День програміста. У цей день 1610 року Галілей відкрив супутники Юпітера. 7 січня 1839 року заведено вважати днем ​​народження фотографії. У 1896-му вийшла “Кулінарна книга Бостонської кулінарної школи” – одна з перших, де замість “жмень” були вказані чіткі виміри продуктів. У 1953-му президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби. У 2015-му терористи здійснили напад на редакцію сатиричного журналу “Charlie Ebdo” в Парижі.

Свята та пам’ятні дати 7 січня

7 січня в Україні та світі – День програміста.

Також сьогодні: Міжнародний день дурної ходи, День “Я не збираюся більше терпіти”, День прядки, День старого каміння, День пупса, День темпури.

7 січня в історії

7 січня 1610 року Галілео Галілей за допомогою першого телескопа у світі відкрив супутники Юпітера. Докладніше.

7 січня 1839 року заведено вважати днем ​​народження фотографії. Цього дня французький фізик Франсуа Араго під час засідання Паризької академії наук вперше повідомив про винахід Дагером та Ньєпсом дагеротипії. Докладніше.

7 січня 1896 року вперше побачила світ “Кулінарна книга Бостонської кулінарної школи” авторства Фанні Фармер.

“Одна з перших, де жмені та щіпки замінені точними вимірами. Видавець змусив її (Фармер – Ред.) особисто сплатити друк перших 3000 примірників. Згодом книга розійшлася мільйонними тиражами”, – пише про це видання проєкт History.

Фармер завершила Бостонську кулінарну школу в 1889 році. Вона була однією з найкращих випускниць та отримала пропозицію стати помічницею директора. Уже в 1891-му вона сама стала директоркою. Книга Фанні Фармер насправді не була виключно її власного авторства, вона продовжила роботу, яку проводили до неї. Видання “Кулінарна книга Бостонської кулінарної школи” стало продовженням “Бостонської кулінарної книги місис Лінкольн”, написаної першою директоркою школи Мері Лінкольн і виданої у 1884 році. Проте Фармер доклала дуже значних зусиль, і зрештою її видання містило 1850 рецептів – повністю опрацьованих та конкретних: з точними даними щодо кількості продуктів. Книжка стала справжнім бестселером. І навіть майже через півтора століття після першого видання її можна придбати в паперовому вигляді.

7 січня 1953 року президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби. Докладніше.

7 січня 1992 року Португалія визнала незалежність України.

7 січня 2015 року терористи напали на редакцію сатиричного журналу “Charlie Ebdo” у Парижі та вбили 12 людей. Докладніше.

Церковне свято 7 січня

7 січня – Післясвято Богоявлення. Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Йоана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 7 січня – відлига, то весна буде теплою та ранньою.

Чим більше на землі снігу 7 січня, тим урожайнішим буде рік.

Якщо небо ясне, будуть сильні морози.

Що не можна робити 7 січня

Не можна нічого позичати.

Не можна нічого підіймати з дороги.