Сьогодні 7 січня: яке свято та день в історії

7 січня 1610 року Галілей відкрив супутники Юпітера. 7 січня 1839 року заведено вважати днем ​​народження фотографії. Цього дня 1953 року президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.

Свята та пам’ятні дати 7 січня

7 січня відзначають: Міжнародний день програмістів, Міжнародний день дурної ходи, День прядки, День “Вечеря в неділю”, День темпури, День пупса.

7 січня в історії

7 січня 1610 року Галілео Галілей за допомогою першого телескопа у світі відкрив супутники Юпітера.

Під час першого спостереження він побачив лише три супутники, а з 8 січня по 2 березня відкрив і четвертий. Сам Галілей назвав відкриті ним космічні тіла “планетами Медічі” та дав їм порядкові номери. А сучасні назви – Іо, Європа, Ганімед та Калісто – дав німецький астроном Сімон Маріус. Він змагається з Галілеєм за право відкривача, адже спостерігав супутники Юпітера раніше – ще 1609 року, проте вчасно не опублікував дані. Такі назви астроном обрав, оскільки всі перелічені персонажі давньогрецької міфології були коханцями та коханками Зевса, а Юпітер – це римський аналог головного грецького бога.

7 січня 1839 року заведено вважати днем ​​народження фотографії. Цього дня французький фізик Франсуа Араго під час засідання Паризької академії наук вперше повідомив про винахід Дагером та Ньєпсом дагеротипії. Цей фотографічний процес ґрунтується на світлочутливості йодистого срібла. “Знімки”, що отримані таким шляхом, нагадують швидше зображення в дзеркалі. Залежно від нахилу платівки до джерела світла, дагеротип може виглядати як позитив і як негатив. Технологію використовували протягом кількох десятків років, але згодом замінили дешевшими та простішими процесами.

7 січня 1953 року президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби. Про рішення її створювати Трумен заявив 31 січня 1950-го – після тривалої дискусії в наукових колах, в якій, в тому числі брав участь “батько” атомної та противник водневої бомби Роберт Оппенгеймер. Бомбу “Іві Майк” створили та підірвали над кораловим островом Еніветок на Маршаллових островах у Тихому океані.

У своїй промові 7 січня Трумен оголосив, що із завершенням термоядерних випробувань США на Маршаллових островах “ми вступили в інший етап карколомного розвитку атомної енергетики. Віднині людина переходить у нову еру руйнівної сили”. При цьому він наголошував, що США не зацікавлені в наступальному розгортанні такої зброї, але відзначив, що, оскільки СРСР випробував атомну бомбу (у 1949 році), то в керівництва США “не було іншого виходу… окрім як наполягати на дослідженні секретів атомної енергії”. У своїй промові Трумен також “заочно” звернувся до Сталіна: “Ви стверджуєте, що вірите в пророцтво Леніна про те, що одним з етапів розвитку комуністичного суспільства буде війна між вашим і нашим світом. Але Ленін був доатомною людиною, яка дивилася на суспільство та історію доатомними очима. Відтоді, як він це написав, сталося щось глибоке. Війна змінила свій вигляд і свій вимір. Зараз це не може бути “етапом” розвитку чогось іншого, крім руїни вашого режиму і вашої батьківщини”.

7 січня 1992 року Португалія визнала незалежність України.

Церковне свято 7 січня

7 січня – Післясвято Богоявлення. Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Йоана. У православній церкві є звичай наступного дня після великих свят згадувати тих святих, які найближчим чином послужили цій священній події в історії. Відповідно після Богоявлення вшановують того, хто послужив справі Хрещення Христа. Йоан Хреститель – найбільший із пророків, завершує історію Церкви Старозавітної та відкриває епоху Нового Завіту. Він засвідчив про пришестя на землю божого сина, хрестив його у водах Йордану та свідчив таємниче явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення Ісуса Христа. Святий Йоан мученицьки помер, усічений мечем за наказом царя Ірода.

Народні прикмети

Якщо 7 січня – відлига, то весна буде теплою та ранньою.

Чим більше на землі снігу 7 січня, тим урожайнішим буде рік.

Якщо небо ясне, будуть сильні морози.

Що не можна робити 7 січня

Не можна нічого позичати.

Не можна нічого підіймати з дороги.