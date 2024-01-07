Сегодня 7 января: какой праздник и день в истории

7 января 1610 года Галилей открыл спутники Юпитера. 7 января 1839 года принято считать днем рождения фотографии. В этот день в 1953 году президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

Праздники и памятные даты 7 января

7 января отмечают: Международный день программистов, Международный день глупой походки, День прялки, День «Ужин в воскресенье», День тэмпура, День пупса.

7 января в истории

7 января 1610 года Галилео Галилей с помощью первого телескопа в мире открыл спутники Юпитера.

Во время первого наблюдения он увидел всего три спутника, а с 8 января по 2 марта открыл и четвертый. Сам Галилей назвал открытые им космические тела «планетами Медичи» и присвоил им порядковые номера. А современные названия – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – дал немецкий астроном Симон Мариус. Он соперничает с Галилеем за право открывателя, ведь наблюдал спутники Юпитера раньше – еще в 1609 году, однако вовремя не опубликовал данные. Такие названия астроном избрал, поскольку все перечисленные персонажи древнегреческой мифологии были любовниками и любовницами Зевса, а Юпитер – это римский аналог главного греческого бога.

7 января 1839 года принято считать днем рождения фотографии. В этот день французский физик Франсуа Араго во время заседания Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Этот фотографический процесс основывается на светочувствительности йодистого серебра. «Снимки», полученные таким путем, напоминают скорее отражение в зеркале. В зависимости от наклона пластинки к источнику света дагеротип может выглядеть как позитив и как негатив. Технологию использовали в течение нескольких десятков лет, но впоследствии заменили более дешевыми и более простыми процессами.

7 января 1953 года президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы. О решении ее создавать Трумэн заявил 31 января 1950 года – после длительной дискуссии в научных кругах, в которой, в том числе участвовал «отец» атомной и противник водородной бомбы Роберт Оппенгеймер. Бомбу «Иви Майк» создали и взорвали над коралловым островом Эниветок на Маршалловых островах в Тихом океане.

В своей речи 7 января Трумэн объявил, что с завершением термоядерных испытаний США на Маршалловых островах «мы вступили в новый этап головокружительного развития атомной энергетики. Отныне человек переходит в новую эру разрушительной силы». При этом он подчеркивал, что США не заинтересованы в наступательном развертывании такого оружия, но отметил, что поскольку СССР испытал атомную бомбу (в 1949 году), то у руководства США «не было другого выхода… кроме как настаивать на исследовании секретов атомной энергии». В своей речи Трумэн также «заочно» обратился к Сталину: «Вы утверждаете, что верите в пророчество Ленина о том, что одним из этапов развития коммунистического общества будет война между вашим и нашим миром. Но Ленин был доатомным человеком, который смотрел на общество и историю доатомными глазами. С тех пор как он это написал, произошло нечто глубокое. Война изменила свой облик и свое измерение. Сейчас это не может быть «этапом» развития чего-либо другого, кроме разрушения вашего режима и вашего отечества».

7 января 1992 года Португалия признала независимость Украины.

Церковный праздник 7 января

7 января – Послепразднество Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В православной церкви есть обычай на следующий день после великих праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили этому священному событию в истории. Соответственно после Богоявления чествуют того, кто послужил делу Крещения Христа. Иоанн Креститель — величайший из пророков, завершает историю церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Он свидетельствовал о пришествии на землю божьего сына, крестил его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Иисуса Христа. Святой Иоанн мученически умер, усеченный мечом по приказу царя Ирода.

Народные приметы

Если 7 января – оттепель, то весна будет теплой и ранней.

Чем больше на земле снега 7 января, тем урожайнее будет год.

Если небо ясное, будут сильные морозы.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя ничего одалживать.

Нельзя ничего поднимать с дороги.