Сегодня 7 января 2026: какой праздник и день в истории

7 января в Украине и мире – День программиста. В этот день в 1610 году Галилей открыл спутники Юпитера. 7 января 1839 года принято считать днем ​​рождения фотографии. В 1896-м вышла «Кулинарная книга Бостонской кулинарной школы» – одна из первых, где вместо «горстей» и «щепоток» автор дала четкую «граммовку» продуктов. В 1953-м президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы. В 2015-м террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» в Париже.

Праздники и памятные даты 7 января

7 января в Украине и мире – День программиста.

Также сегодня: Международный день глупой походки, День «Я не собираюсь больше терпеть», День прялки, День старых камней, День пупса, День тэмпуры.

7 января в истории

7 января 1610 года Галилео Галилей с помощью первого телескопа в мире открыл спутники Юпитера. Подробнее.

7 января 1839 года принято считать днем рождения фотографии. В этот день французский физик Франсуа Араго во время заседания Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Подробнее.

7 января 1896 года впервые вышла в свет «Кулинарная книга Бостонской кулинарной школы» авторства Фанни Фармер.

«Одна из первых, где горсти и щепотки заменены точными измерениями. Издатель заставил ее (Фармер — Ред.) лично оплатить печать первых 3000 экземпляров. Впоследствии книга разошлась миллионными тиражами», — пишет об этом издании проект History.

Фармер завершила Бостонскую кулинарную школу в 1889 году. Она была одной из лучших выпускниц и получила предложение стать помощницей директора. Уже в 1891-м она сама стала директором. Книга Фанни Фармер на самом деле не была исключительно ее собственного авторства, она продолжила работу, которую проводили до нее. Издание «Кулинарная книга Бостонской кулинарной школы» стало продолжением «Бостонской кулинарной книги миссис Линкольн», написанной первой директором школы Мэри Линкольн и изданной в 1884 году. Однако Фармер приложила очень значительные усилия, и в конце концов ее издание содержало 1850 рецептов – полностью проработанных и конкретных: с точными данными о количестве продуктов. Книга стала настоящим бестселлером. И даже спустя почти полтора века после первого издания ее можно приобрести в бумажном виде.

7 января 1953 года президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы. Подробнее.

7 января 1992 года Португалия признала независимость Украины.

7 января 2015 года террористы напали на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» в Париже и убили 12 человек. Подробнее.

Церковный праздник 7 января

7 января – Послепразднество Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Подробнее.

Народные приметы

Если 7 января – оттепель, то весна будет теплой и ранней.

Чем больше на земле снега 7 января, тем урожайнее будет год.

Если небо ясное, будут сильные морозы.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя ничего одалживать.

Нельзя ничего поднимать с дороги.