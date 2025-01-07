Live
  • Вт 07.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.2
  • EUR 43.91

Сегодня 7 января: какой день в истории

Мир 06:00   07.01.2025
Оксана Горун
Сегодня 7 января: какой день в истории

7 января 2015 года террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» в Париже. В 1953-м президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы. 7 января 1839 года принято считать днем ​​рождения фотографии. В 1610-м Галилей открыл спутники Юпитера.

Праздники и памятные даты 7 января

7 января в мире – Международный день программистов.

Также отмечают: Международный день глупой походки, День прялки, День «Я не собираюсь больше терпеть», День тэмпуры.

7 января в истории

7 января 1610 года Галилео Галилей с помощью первого телескопа в мире открыл спутники Юпитера. Подробнее.

Иллюстрация: faktypro.com.ua

7 января 1839 года принято считать днем рождения фотографии. В этот день французский физик Франсуа Араго во время заседания Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Подробнее.

7 января 1953 года президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы. Подробнее.

7 января 1992 года Португалия признала независимость Украины.

7 января 2015 года террористы напали на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» в Париже и убили 12 человек. Еще десятеро получили ранения. Среди погибших был главный редактор журнала Стефан «Шарб» Шарбоннье и трое ведущих карикатуристов.

Стефан Шарбоннье
Стефан «Шарб» Шарбоннье. Фото: Coyau/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Буквально сразу стало известно, что нападавшие – исламские террористы. Затем ответственность на себя взяла организация АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове). Нападение на редакцию издания стало первым среди ряда терактов в столице Франции. Они происходили с 7 по 9 января и в общей сложности унесли жизни 17 человек: 14 гражданских и трех полицейских.

Выбор редакции Charlie Ebdo как объекта агрессии для исламистов легко объяснить. Издание известно публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, ислам в целом и в частности — отдельных лидеров исламского мира (как политических, так и духовных). Главный редактор издания Стефан Шарбоннье за ​​два года до нападения на редакцию сделал заявление: «Мы должны продолжать, пока ислам не станет таким же банальным, как католицизм». При этом он понимал, что рискует: в 2013-м Аль-Каида добавила Шарба в свой список «разыскиваемых за преступления против ислама», а сам карикатурист просил (но так и не получил) разрешения на ношение огнестрельного оружия.

Следует отметить, что Charlie Ebdo не была и не является сейчас противницей исключительно ислама. Издание также не раз публиковало карикатуры на христианские святыни, деятелей католической церкви. Да и политиков на его страницах высмеивали самых разных.

Charlie Hebdo - карикатуры
Скриншот с сайта Charlie Hebdo

До теракта 2015 года на редакцию журнала уже были нападения. В 2011-м неизвестные бросили в здание, где расположена редакция, коктейль Молотова.

7 января 2015-го на редакционное совещание ворвались братья Саид и Шериф Куаши с автоматами, пулеметами, пистолетами и даже гранатометом. Перед этим они ошиблись адресом, приехав в другое здание, где находился архив Charlie Ebdo. Актуальный адрес уточнили у местных жителей, после чего застрелили одного из них. Кодовые двери террористы преодолели, заставив одну из сотрудниц редакции ввести комбинацию цифр: женщине угрожали оружием, но оставили в живых. Далее двое в масках ворвались в редакцию, выкрикивая «Аллаху Акбар». Стрельба продолжалась около десяти минут. Когда же к зданию подъехали полицейские, террористы начали перестрелку уже с ними (на этот раз никто не пострадал) и смогли скрыться. Очевидцы утверждали: нападавшие кричали, что «отомстили за пророка». Убегая, братья-террористы по дороге столкнулись с полицейским и застрелили его.

В тот же день и впоследствии, 8 января, двух человек в Париже убил другой террорист Амеди Кулибали, который был на связи с братьями Куаши.

9 января полиция оцепила промзону городка Даммартен-ан-Гоэль, неподалеку от Парижа. Там, в здании типографии CDT, забаррикадировались подозреваемые террористы – братья Куаши. Они захватили заложника, а в здании скрывался другой сотрудник типографии, который поддерживал связь с полицейскими. Чтобы предотвратить штурм, «коллега» братьев Амеди Кулибали, вооруженный автоматом, захватил магазин кошерных продуктов у Венсеннских ворот в Париже. Он держал в заложниках 15 человек и обещал убить их, если полиция начнет штурм в Даммартен-ан-Гоэле. Кулибали успел убить четырех заложников, пока его самого ликвидировали полицейские (двое из них получили ранения). Что касается Шерифа и Саида Куаши, то они выбежали из здания типографии, когда полицейские приступили к штурму, открыли огонь и были убиты. Их заложник не пострадал.

«11 января около двух миллионов человек, в том числе более 40 мировых лидеров, собрались в Париже на митинг национального единства, а 3,7 миллиона человек присоединились к демонстрациям по всей Франции. Фраза «Je suis Charlie» («Я — Charlie») стала распространенным лозунгом поддержки на митингах и в соцсетях. Сотрудники «Charlie Hebdo» продолжили публикацию, и следующий выпуск вышел тиражом в 7,95 миллиона экземпляров на шести языках, по сравнению со стандартным тиражом в 60 тысяч только на французском», — пишет о дальнейших событиях англоязычная Википедия.

Обложка Charlie Hebdo после теракта 2015 года
Обложка журнала «Charlie Hebdo», который вышел после теракта тиражом почти в 8 млн экземпляров. На ней — пророк Мухаммед держит табличку с надписью «Je suis Charlie» («Я — Charlie»), над изображением надпись «Все прощено». Источник: www.nydailynews.com

После следствие нашло сообщников террористов (поставлявших им оружие или помогавших иным образом). 16 декабря 2020 года по этому делу осудили 14 человек (троих – заочно).

Церковный праздник 7 января

7 января – Послепразднество Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  В православной церкви есть обычай на следующий день после великих праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили этому священному событию в истории. Соответственно после Богоявления чествуют того, кто послужил делу Крещения Христа. Иоанн Креститель — величайший из пророков, завершает историю церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Он свидетельствовал о пришествии на землю божьего сына, крестил его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Иисуса Христа. Святой Иоанн мученически умер, усеченный мечом по приказу царя Ирода.

Народные приметы

Если 7 января – оттепель, то весна будет теплой и ранней.

Чем больше на земле снега 7 января, тем урожайнее будет год.

Если небо ясное, будут сильные морозы.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя ничего одалживать.

Нельзя ничего поднимать с дороги.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
06.01.2025, 21:55
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
06.01.2025, 17:58
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
06.01.2025, 12:36
Снег, ледяной дождь и ливень: на Харьковщину надвигается циклон (видео)
Снег, ледяной дождь и ливень: на Харьковщину надвигается циклон (видео)
06.01.2025, 13:46
Что можно купить, продав жилье в Харькове
Что можно купить, продав жилье в Харькове
05.01.2025, 17:41
Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 07 января: как прошла ночь
07.01.2025, 07:09

Новости по теме:

06:00
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 5 января: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 4 января: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 3 января: какой день в истории
06:00
Сегодня 2 января: какой день в истории

Вы читали новость: «Сегодня 7 января: какой день в истории»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 января 2015 года террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» в Париже".