Сьогодні 7 січня: який день в історії

7 січня 2015 року терористи здійснили напад на редакцію сатиричного журналу “Charlie Ebdo” в Парижі. У 1953-му президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби. 7 січня 1839 року заведено вважати днем ​​народження фотографії. У 1610-му Галілей відкрив супутники Юпітера.

Свята та пам’ятні дати 7 січня

7 січня у світі – Міжнародний день програмістів.

Також відзначають: Міжнародний день дурної ходи, День прядки, День “Я не збираюся більше терпіти”, День темпури.

7 січня в історії

7 січня 1610 року Галілео Галілей за допомогою першого телескопа у світі відкрив супутники Юпітера. Докладніше.

7 січня 1839 року заведено вважати днем ​​народження фотографії. Цього дня французький фізик Франсуа Араго під час засідання Паризької академії наук вперше повідомив про винахід Дагером та Ньєпсом дагеротипії. Докладніше.

7 січня 1953 року президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби. Докладніше.

7 січня 1992 року Португалія визнала незалежність України.

7 січня 2015 року терористи напали на редакцію сатиричного журналу “Charlie Ebdo” у Парижі та вбили 12 людей. Ще десятеро отримали поранення. Серед загиблих був головний редактор журналу Стефан “Шарб” Шарбонньє та троє провідних карикатуристів.

Буквально одразу стало відомо, що нападники – ісламські терористи. Потім відповідальність на себе взяла організація АКАП (Аль-Каїда на Аравійському півострові). Напад на редакцію видання став першим серед кількох терактів у столиці Франції. Вони відбувалися з 7 по 9 січня і загалом забрали життя 17 осіб: 14 цивільних та трьох поліціянтів.

Вибір редакції “Charlie Ebdo” як об’єкта агресії для ісламістів легко пояснити. Видання відоме публікацією карикатур на пророка Мухаммеда, іслам загалом та зокрема – окремих лідерів ісламського світу (як політичних, так і духовних). Головний редактор видання Стефан Шарбонньє за два роки до нападу на редакцію зробив заяву: “Ми маємо продовжувати, доки іслам не стане таким же банальним, як католицизм”. При цьому він розумів, що ризикує: у 2013-му Аль-Каїда додала Шарба до свого списку “розшукуваних за злочини проти ісламу”, а сам карикатурист просив (але так і не отримав) дозвіл на носіння вогнепальної зброї.

Слід зазначити, що “Charlie Ebdo” не була та зараз не є противницею виключно ісламу. Видання також неодноразово публікувало карикатури на християнські святині, діячів католицької церкви. Та й політиків на його сторінках висміювали найрізноманітніших.

До теракту 2015 року на редакцію журналу вже були напади. У 2011-му невідомі кинули до будівлі, де розташована редакція, коктейль Молотова.

7 січня 2015-го на редакційну нараду увірвалися брати Саїд та Шериф Куаші з автоматами, кулеметами, пістолетами та навіть гранатометом. Перед цим вони помилилися адресою, приїхавши до іншої будівлі, де знаходився архів “Charlie Ebdo”. Актуальну адресу уточнили в місцевих мешканців, після чого застрелили одного із них. Кодові двері терористи подолали, змусивши одну зі співробітниць редакції ввести комбінацію цифр: жінці погрожували зброєю, але залишили живою. Далі двоє в масках увірвалися до редакції, вигукуючи “Аллаху Акбар”. Стрілянина тривала близько десяти хвилин. Коли ж до будівлі під’їхали поліціянти, терористи почали перестрілку вже з ними (цього разу ніхто не постраждав) і змогли втекти. Очевидці стверджували: нападники кричали, що “помстилися за пророка”. Втікаючи, брати-терористи дорогою зіткнулися з поліціянтом і застрелили його.

Того ж дня і згодом, 8 січня, двох людей у ​​Парижі вбив інший терорист – Амеді Кулібалі, який був на зв’язку з братами Куаші.

9 січня поліція оточила промзону містечка Даммартен-ан-Гоель, неподалік Парижа. Там, у приміщенні друкарні CDT, забарикадувалися підозрювані терористи – брати Куаші. Вони захопили заручника, а в будівлі переховувався інший співробітник друкарні, який підтримував зв’язок із поліціянтами. Щоб запобігти штурму, “колега” братів Амеді Кулібалі, озброєний автоматом, захопив магазин кошерних продуктів біля Венсенських воріт у Парижі. Він тримав у заручниках 15 людей і обіцяв убити їх, якщо поліція розпочне штурм у Даммартен-ан-Гоелі. Кулібалі встиг убити чотирьох заручників, поки його ліквідували поліціянти (двоє з них отримали поранення). Щодо Шерифа та Саїда Куаші, то вони вибігли з будівлі друкарні, коли поліціянти розпочали штурм, відкрили вогонь і були вбиті. Їхній заручник не постраждав.

“11 січня близько двох мільйонів людей, у тому числі понад 40 світових лідерів, зібралися в Парижі на мітинг національної єдності, а 3,7 мільйона людей приєдналися до демонстрацій по всій Франції. Фраза “Je suis Charlie” (“Я – Charlie”) стала поширеним гаслом підтримки на мітингах та в соцмережах. Наступний випуск вийшов тиражем у 7,95 мільйона екземплярів шістьма мовами, порівняно зі стандартним тиражем у 60 тисяч тільки французькою”, — пише про подальші події англомовна Вікіпедія.

Після цього слідство знайшло спільників терористів (котрі постачали їм зброю або допомагали іншим чином) 16 грудня 2020 року в цій справі засудили 14 осіб (трьох – заочно).