Меморіальні дошки з’являться на школах і будинках Харкова

Виконком Харківської міськради підтримав рішення встановити 10 меморіальних дощок на школах.

Пам’ятні знаки загиблим випускникам, що захищали Україну від озброєної агресії РФ, встановлять на 10 школах Харкова.

Також виконком ухвалив рішення встановити пам’ятний знак Володимиру Сташису – вченому-правознавцю, колишньому першому проректору Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1968-2010), Герою України, Почесному громадянину міста Харкова. Меморіальна дошка з’явиться на фасаді житлового будинку на вулиці Сумській, 126

У Харкові з’явиться пам’ятний знак Олександру Пивовару – колишньому начальнику Управління СБУ у Харківській області, кавалеру ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Почесному громадянину Харківської області. Меморіальна дошка з’явиться на фасаді житлового будинку на пр. Незалежності, 5.