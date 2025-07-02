Мемориальные доски появятся на школах и домах Харькова
Исполком Харьковского горсовета поддержал решение установить 10 мемориальных досок на школах.
Памятные знаки погибшим выпускникам, защищавшим Украину от вооруженной агрессии рф, становят на школах Харькова. На фасадах разместят 10 мемориальных досок.
Также исполком утвердил решение установить памятный знак Владимиру Сташису – ученому-правоведу, бывшему первому проректору Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (1968-2010), Герою Украины, Почетному гражданину города Харькова. Мемориальная доска появится на фасаде жилого дома на улице Сумской, 126.
Также в Харькове появится памятный знак Александру Пивовару – бывшему начальнику Управления СБУ в Харьковской области, кавалеру ордена Богдана Хмельницкого III степени, Почетному гражданину Харьковской области. Мемориальная доска появится на фасаде жилого дома по пр. Независимости, 5.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: исполком, мемориальная доска, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполком Харьковского горсовета поддержал решение установить 10 мемориальных досок на школах. ".