Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії

12 травня 1797 року завершила своє понад тисячолітнє існування Венеціанська республіка. У 1820-му народилася медсестра Флоренс Найтінгейл, яка здійснила революцію в сестринській справі. У 1926-му стався військовий переворот у Польщі. У 1937-му коронували короля Великої Британії Георга IV. У 1954-му Україна стала членом ЮНЕСКО. У 2007-му Вєрка Сердючка посіла друге місце на “Євробаченні”.

Свята та пам’ятні дати 12 травня

12 травня в Україні – День матері (відзначають у другу неділю травня).

У світі – Міжнародний день медичної сестри.

Також відзначають: Міжнародний день здоров’я рослин, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, День одометра або спідометра, Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання, Всесвітній день поінформованості про фіброміалгію, Міжнародний день поінформованості про міалгічний енцефаломієліт.

12 травня в історії

12 травня 1797 року завершила своє більш ніж тисячолітнє існування Венеціанська республіка. Цього дня її керівництво прийняло ультиматум генерала Наполеона Бонапарта.

Республіка існувала з кінця 697 року на північному сході сучасної Італії, її столицею було місто Венеція.

У 806 році венеціанські міста на нетривалий період приєднувалися до імперії Карла Великого, згодом до Візантії. Проте вже у 814-му республіка отримала незалежність від Візантії. З того часу правителі Венеції, дожі, примудрялися вміло “лавірувати” між інтересами великих держав та імперій. Вони не тільки зберігали незалежність, але й досягли стрімкого розвитку та процвітання. Базисом для нього були вигідне географічне розташування та буйний розквіт торгівлі. Дуже добре венеціанці заробили на Хрестових походах, шляхи яких традиційно пролягали поруч або територією республіки. Піком цього процесу стала вдала угода дожа Енріко Дандоло, який примудрився “перекупити” учасників Четвертого хрестового походу, щоб ті замість того, щоб битися за Єрусалим, захопили Константинополь. При розподілі Візантійської імперії внаслідок цієї події Венеціанська республіка отримала частину території Візантії та острів Крит. Однак цей успіх тривав недовго – уже в середині століття створена в Константинополі Латинська імперія пала, а з нею втратили свій вплив у регіоні й венеціанці.

Попри це, і в XV – XVI століттях Венеціанська республіка була впливовою силою у світовій політиці. Її мешканці були дуже заможними, як на ті часи. Справи успішних торговців почали погіршуватися з відкриттям Васко да Гама морського шляху до Індії – в обхід Венеції, яка раніше була центром торгівлі зі сходом. Також дожів “підтискала” сусідня Османська імперія, яка захопила Константинополь, вела успішні загарбницькі війни та розширювала території. Тому на момент вторгнення військ Французької республіки на чолі з Бонапартом венеціанці вже не мали колишніх можливостей. Вони намагалися дійти згоди із загарбниками, змінивши конституцію, проте французи виявилися невблаганними. У результаті 12 травня 1797 року останній дож Венеції Людовіко Манін підписав документи про капітуляцію та своє зречення.

16 травня у Венецію увійшли французькі війська. Надалі територію колишньої держави розділили між Францією, Австрією та Цизальпійською республікою (яка згодом стала Італійським королівством).

12 травня 1820 року народилася майбутня англійська медсестра Флоренс Найтінгейл. Вона докорінно змінила сестринську справу, насамперед – в аспекті догляду за пораненими. Завдяки Найтінгейл смертність поранених скоротилася в рази, а догляд за ними став із “середньовічного” сучасним. Детальніше.

12 травня 1926 року розпочався державний переворот (так званий “Майський переворот”) у Польщі під керівництвом Юзефа Пілсудського. Детальніше.

12 травня 1935 року Юзеф Пілсудський помер.

12 травня 1937 року у Лондоні коронували короля Великої Британії Георга VI. Детальніше.

12 травня 1954 року Україна (тоді – Українська РСР) стала членом ЮНЕСКО. Це спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями науки, культури та освіти. Зокрема, саме ця організація формує перелік особливо цінних пам’яток архітектури та культури – Світову спадщину ЮНЕСКО.

12 травня 2007 року український актор та співак Андрій Данилко (в образі Вєрки Сердючки) виконав на Євробаченні пророчу пісню “Раша гудбай” (яку через гучний скандал намагався видати за “Лаша тумбай”). Він посів друге місце на пісенному конкурсі.

Церковне свято 12 травня

12 травня – Антипасха – перша неділя після Великодня, коли завершуються великодні урочистості. Вшановують пам’ять апостола Фоми. Він був рибалкою з галілейського міста Пансади. Почувши благовістя Ісуса Христа, він все залишив і пішов за ним. Фома – один із 12 святих апостолів, учнів Христа. На восьмий день після воскресіння Ісус Христос з’явився апостолу Фомі та показав свої рани. “Господь мій і Бог мій!” – вигукнув апостол. Йоан Золотоустий так описував подальше перетворення апостола: “Фома, колись слабший за інших апостолів у вірі, зробився з благодаті Божої мужніший, ревніший і невтомніший за всіх їх, так що обійшов зі своєю проповіддю майже всю землю, не побоявшись сповіщати слово Боже народам диким”. Апостол Фома заснував християнські церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Помер мученицькою смертю. Він звернув у християнство сина та дружину правителя індійського міста Меліапора. За це апостола ув’язнили та піддали тортурам, а потім – пронизали п’ятьма списами.

Народні прикмети

Якщо з’явилося багато хрущів, то літо буде посушливим.

Гроза 12 травня віщує тривалу негоду.

Якщо ніч ясна, а місяць яскравий, це – до частих дощів у червні.

Якщо на заході сонця ясно і безвітряно, то найближчими днями буде хороша погода.

Якщо багато бджіл з’явилося – до хорошого врожаю овочів.

Що не можна робити 12 травня

Не можна наїдатися та вживати алкоголь на цвинтарі.

Не можна залишати їжу на могилах.