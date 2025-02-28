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Звідки взяли гроші на весняні декорації в Харкові, дізнався ХАЦ у мерії

Суспільство 13:40   28.02.2025
Вікторія Яковенко
Звідки взяли гроші на весняні декорації в Харкові, дізнався ХАЦ у мерії Фото: ГО “ХАЦ”

ГО «Харківський антикорупційний центр» поцікавилась у Харківської міськради, чиїм коштом прикрасили до весни місто.

«Як повідомив ХАЦу директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сідоренко, бюджетні гроші на композиції не витрачались. Це були кошти спонсорів», – пишуть антикорупціонери.

У мерії додали, що благодійникам сподобалося, як Харків прикрасили до Нового року, тож вони вирішили допомогти «одягти» місто й у весняні декорації.

«Хто саме ці спонсори? Невідомо. Без їхньої згоди міськрада не може назвати їхні імена», – зазначили в ХАЦ.

Нагадаємо, вулиці Харкова комунальники прикрасили квітами. Біля однієї з локацій зняв відео і мер Ігор Терехов, де зазначив, що «на вулиці ще сніг, а в нашому місті вже весна». Яскраві квіткові інсталяції з’явилися на Сумській, біля ХНАТОБу та у саду Шевченка.

Нагадаємо також, у привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.

У гірлянди до новорічних свят “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО «Харківський антикорупційний центр» поцікавилась у Харківської міськради, чиїм коштом прикрасили до весни місто.".