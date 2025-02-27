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Як Харків готується до весни, показав Терехов (фото, відео)

Суспільство 18:49   27.02.2025
Оксана Якушко
Як Харків готується до весни, показав Терехов (фото, відео)

Вулиці міста Харків комунальники прикрасили квітами.

“На вулиці ще сніг, а в нашому місті вже весна”, – загадково анонсував мер Харкова Ігор Терехов у ТікТок.

Відео: Ігор Терехов / ТікТок

Прикрашати Харків до весни комунальники взялися ще 26 лютого, коли росіяни в черговий раз атакували місто.

Яскраві квіткові інсталяції з’явилися на Сумській, біля ХНАТОБу та у Саду Шевченка.

Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 18:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулиці міста Харків комунальники прикрасили квітами.".