Як Харків готується до весни, показав Терехов (фото, відео)
Вулиці міста Харків комунальники прикрасили квітами.
“На вулиці ще сніг, а в нашому місті вже весна”, – загадково анонсував мер Харкова Ігор Терехов у ТікТок.
Відео: Ігор Терехов / ТікТок
Прикрашати Харків до весни комунальники взялися ще 26 лютого, коли росіяни в черговий раз атакували місто.
Яскраві квіткові інсталяції з’явилися на Сумській, біля ХНАТОБу та у Саду Шевченка.
Читайте також: «Поліцейські ходять по будинках в Харкові». Правоохоронці пояснили інцидент 📹
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як Харків готується до весни, показав Терехов (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 18:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулиці міста Харків комунальники прикрасили квітами.".