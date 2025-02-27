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Как Харьков готовится к весне, показал Терехов (фото, видео)

Общество 18:49   27.02.2025
Оксана Якушко
Как Харьков готовится к весне, показал Терехов (фото, видео) Скришот

Улицы города Харьков коммунальщики украсили цветами.

«На улице еще снег, а в нашем городе уже весна», – загадочно анонсировал мэр Харькова Игорь Терехов в ТикТок.

Видео: Игорь Терехов / ТикТок

Украшать Харьков к весне коммунальщики взялись еще 26 февраля, в день, когда россияне в очередной раз атаковали город.

Яркие цветочные инсталляции появились на Сумской, возле ХНАТОБа и Сада Шевченко.

Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный
Фото: Василий Голосный

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 18:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицы города Харьков коммунальщики украсили цветами.".