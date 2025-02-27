Как Харьков готовится к весне, показал Терехов (фото, видео)
Скришот
Улицы города Харьков коммунальщики украсили цветами.
«На улице еще снег, а в нашем городе уже весна», – загадочно анонсировал мэр Харькова Игорь Терехов в ТикТок.
Видео: Игорь Терехов / ТикТок
Украшать Харьков к весне коммунальщики взялись еще 26 февраля, в день, когда россияне в очередной раз атаковали город.
Яркие цветочные инсталляции появились на Сумской, возле ХНАТОБа и Сада Шевченко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 18:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицы города Харьков коммунальщики украсили цветами.".