Как Харьков готовится к весне, показал Терехов (фото, видео)

Улицы города Харьков коммунальщики украсили цветами.

«На улице еще снег, а в нашем городе уже весна», – загадочно анонсировал мэр Харькова Игорь Терехов в ТикТок.

Видео: Игорь Терехов / ТикТок

Украшать Харьков к весне коммунальщики взялись еще 26 февраля, в день, когда россияне в очередной раз атаковали город.

Яркие цветочные инсталляции появились на Сумской, возле ХНАТОБа и Сада Шевченко.