«Полицейские ходят по домам в Харькове». Правоохранители объяснили инцидент 📹
В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали конфликт, который произошел во время общения с жителями дома в городе.
«В одной из соцсетей распространилось видео, где правоохранители общались с местным жителем. Мужчина, фиксировавший действия полицейских на видео, согласно базе данных, находится в розыске как уклоняющийся от мобилизации. В связи с этим сотрудники полиции установили место жительства и провели необходимые мероприятия в соответствии с законодательством. Никаких противоправных действий в отношении мужчины совершено не было», — отметили правоохранители.
Вероятно, речь идет о видео, где мужчина, снимающий людей в полицейской форме, заявляет, что «работники полиции ходят по домам в Харькове».
Видео: Telegram-канал «На повестке Харьков»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: конфликт, новости Харькова, полиция, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали конфликт, который произошел во время общения с жителями дома в городе.".