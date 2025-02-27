«Полицейские ходят по домам в Харькове». Правоохранители объяснили инцидент 📹

В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали конфликт, который произошел во время общения с жителями дома в городе.

«В одной из соцсетей распространилось видео, где правоохранители общались с местным жителем. Мужчина, фиксировавший действия полицейских на видео, согласно базе данных, находится в розыске как уклоняющийся от мобилизации. В связи с этим сотрудники полиции установили место жительства и провели необходимые мероприятия в соответствии с законодательством. Никаких противоправных действий в отношении мужчины совершено не было», — отметили правоохранители.

Вероятно, речь идет о видео, где мужчина, снимающий людей в полицейской форме, заявляет, что «работники полиции ходят по домам в Харькове».

Видео: Telegram-канал «На повестке Харьков»