Впереди – самая тяжелая зима Харькова: обзор фронта (видео)

Синегубов прогнозирует тяжелую зиму. Враг возобновил удары по энергетике. Терехов уверяет: Харьков готовится. Каталог разбитых предприятий и особая экономическая зона – чего добился бизнес Харькова через полгода после ежедневных обстрелов. Под Купянском происходит «перемешивание боевых порядков». А в самом городе через год после принудительной эвакуации обнаружили ребенка. О главных событиях войны и не только в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Активность врага на Купянском направлении снизилась. Генштаб ВСУ в течение недели ни разу не информировал о десяти и более боях под Купянском в сутки. В основном речь шла о пяти столкновениях. В то же время обострение в последние дни наблюдается на северо-востоке области – в районе Волчанска. Там армия РФ к концу недели провела трое суток подряд более чем по десять атак. Результативность этой деятельности врага остается сомнительной. Аналитики группы «DeepState» не вносили изменения на карту фронта на севере области. В то же время, 13 сентября они сообщили о продвижении оккупантов в Купянске и в районе Кондрашовки. Враг зашел в северные кварталы города, информируют аналитики. По их данным, для приближения к Купянску россияне используют газовую трубу, в которую входят в районе Лимана Первого. В Генштабе ВСУ уже отреагировали на эту информацию. Защитники Украины сообщили: Купянск полностью находится под контролем Сил обороны, там две недели продолжается контрдиверсионная операция. Выход из газовой трубы, по данным военных, находится за пределами Купянска, и его уже взяли под контроль.

Синегубов предсказывает тяжелую зиму

Неделя ушла у энергетиков на то, чтобы восстановить энергообеспечение второго по численности населения города Харьковской области – Лозовой. Без света она осталась в результате массированного удара вражеских БпЛА по объекту критической инфраструктуры. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов констатировал: «Следующая зима в условиях войны будет еще тяжелее, чем та, которую мы прошли. Сначала мы говорили, что самая тяжелая будет зима 2024 – 2025. Сейчас, конечно, понимаем, что именно эта. Потому что враг уже бьет по критической инфраструктуре. Мы четко понимаем, что прицельные удары по энергетике есть уже сейчас и, конечно, будут во время отопительного сезона. Мы должны набрать прочности. Это единственная задача – продолжить защищать все, что мы можем защитить. Это соответственно распределительные подстанции и другие наши генерирующие предприятия».

Иллюзий по поводу легкой зимы нет и у мэра Харькова Игоря Терехова. Однако у города уже есть опыт, здесь знают, к чему готовиться.

«Мы прошли очень тяжелые зимы. И вы помните этот беспрецедентный случай, когда в Харькове девять раз перезапускали систему отопления полностью. И это беспрецедентный случай для всего мира. Ни один город в мире не имеет такого опыта. Поэтому мы пристальное внимание уделяем сегодня подготовке к отопительному сезону. Кроме того, работаем над тем, чтобы сделать в Харькове так называемый энергетический остров. Для нас это задача номер один. Да, двигаемся. Я не могу раскрывать все детали», – рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова.

Спасение харьковского бизнеса – дело рук самого бизнеса?

Возобновление ударов по энергетике в Харьковской области пришло на смену предыдущей тактике врага. На протяжении почти года главными целями обстрелов в регионе были жилые дома и предприятия. Эксперты сходились в оценках, что РФ преследует цель сделать Харьковщину безлюдной. Особенно жестко бизнесу региона досталось весной. Тогда «шахеды» почти каждую ночь оставляли харьковских предпринимателей без дела всей жизни, а десятки харьковчан – без работы.

Реакцией на эти события стало большое количество обращений бизнесменов к власти о помощи Харьковщине. Требовали особого экономического статуса, доступа к кредитам и страхованию, а также денег на восстановление. За прошедшие полгода, кажется, начались первые движения в верном направлении.

«Нам говорили, что мы городские сумасшедшие, никто преференций не предоставит, ничего особенного для Харькова не будет. Очень много профессиональных людей, лидеров мнений говорят: «Да, мы понимаем, что в Харькове тяжело, но, к сожалению, экономика должна быть равной», — рассказал на форуме ко Дню предпринимателя и 15-летию ОО «Ассоциация частных работодателей» председатель секретариата совета Коалиции отраслевых и бизнес-сообществ Харькова и области (КОХА) Дмитрий Дяков. — Ко мне приходит сообщение из ХОВА: «Дмитрий, немедленно пришлите нам все ваши предложения, которые вы рассылали в Офис президента, Кабмин, министерство и т.д.». Я говорю: «Что случилось?» — «Команда из Офиса президента: начать плотную работу по экономической зоне».

Сколько времени пройдет от команды из Офиса до появления особой экономической зоны, пока неизвестно. Однако у владельцев уничтоженного обстрелами бизнеса есть и другие инициативы. Об одной из них МГ «Объектив» рассказал Александр Тимофеев – руководитель предприятия «Харьков Химпром» из Васищево, которое сожгли российские «Шахеды» в мае.

«Мы сделали с коллегами, с харьковчанами платформу. Называется она «Rise together». Эта платформа – это путь для возобновления разрушенных предприятий Харькова и Харьковской области. Это такой каталог, сейчас мы собираем все предприятия, разрушенные в Харькове и Харьковской области. Мы сейчас встречаемся с американскими и европейскими донорами, чтобы была адресная помощь тем предприятиям, которые хотят остаться в Харькове и хотят восстанавливаться. Это такая наша инициатива. На будущее мы считаем, что эта платформа должна стать глобальной. И мы добавим еще все прифронтовые города – Запорожье, Сумы. Предприятия, пострадавшие в Одессе или в Днепре», — поделился Тимофеев.

Авторы идеи рассчитывают, что поддержку бизнесу иностранные доноры смогут оказывать не только деньгами, но и, например, оборудованием. Всех желающих призывают приобщаться. Включение на сайт инициативы бесплатно.

«Перемешивание боевых порядков» под Купянском

Ситуация под Купянском остается тяжелой для защитников Украины. Враг активно применяет тактику «просачивания». Каждую из маленьких групп пехоты тяжело отследить в лесах и плотной городской застройке. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил: пока ВСУ зачищали подлесок возле Радьковки и вылавливали пехотные группы РФ рядом с Купянском, враг закрепился в лесу южнее Тищенковки. Одиночных пехотинцев фиксируют в различных населенных пунктах вокруг Купянска и в окрестностях самого города. Захватчики часто нарушают законы ведения войны и переодеваются в гражданскую одежду. Происходящее вокруг Купянска Машовец охарактеризовал как «перемешивание боевых порядков войск». Такие действия военных вражеская пропаганда совмещает с победоносными реляциями о «контроле над половиной Купянска». Эта «информационная оккупация» особенно навязчива в последние две недели. Едва ли не наиболее интенсивно распространяют тезис об окружении Купянска. Он не соответствует действительности.

«Надо понимать, что никакого по состоянию на данный момент окружения Купянска не существует. Есть проблемная зона – северо-западная часть города. И так же, как в свое время с Добропольем, я думаю, и будут решать проблему этой локации. В принципе, есть возможность вообще их там перерезать по правому берегу через Кондрашовку, но на это нужен соответствующий ресурс и соответствующая подготовка, соответствующее выделение средств, которые могли бы это сделать так же эффективно, как в районе Доброполья. Поэтому по Купянску – да, ситуация сложная. Там никогда не было легко. Но говорить об апокалиптических сценариях, которые сейчас раздаются, я бы не стал», — прокомментировал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Ребенок посреди апокалипсиса

На самом деле апокалиптична не оборона Купянска, а состояние самого города.

«За этот год враг нанес по территории громады более 35 тысяч ударов из разных видов вооружения, применив более 1200 управляемых авиационных бомб. И что самое важное и страшное, три из которых весом 2,5 тонны, и 17 бомб весом в полторы тонны. Фактически в городе не осталось ни одного здания, ни одного уцелевшего учреждения, которое бы не пострадало от военной агрессии. И самое страшное – это травмирование и гибель наших гражданских людей. С начала года 301 гражданский получил травмы разной степени тяжести. К сожалению, 59 купянчан погибли», — привел печальную статистику начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

В таких условиях в Купянске сейчас, по официальным данным, выживают 880 гражданских жителей. В основном это пожилые люди. В течение последнего года представители власти заявляли, что в городе в результате принудительной эвакуации не осталось ни одного ребенка. Однако на этой неделе выяснилось, что это не так. «Скорая» вывезла из самого опасного города Харьковщины тяжелораненую девочку шести лет.

Сейчас ребенок в нейрохирургии – медики борются за ее жизнь. А чиновники разбираются, как такое вообще могло произойти.

«Это был сюрприз для нас, что ребенок находится в самом этом населенном пункте, — признался начальник ХОВА Олег Синегубов. — Родители уехали, ребенка оставили с бабушкой в ​​этом населенном пункте. Это трудно комментировать, однако все меры принимаются. Де-юре, по нашим данным, в городе Купянске детей не должно быть. Конечно, сейчас усиливаем работу и соответственно правоохранительного блока и тому подобное, однако мы даже не можем сейчас пройти подомовый обход, потому что это действительно большая территория, а во-вторых, это прямая опасность и для правоохранителей, и для просто гражданских людей, и для работников городской военной администрации».