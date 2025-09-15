Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо рассказал о ситуации в городе.

Он отметил: ДРГ россиян постоянно пытаются прорваться в город, однако ВСУ отбивают все вражеские штурмы. Вместе с тем, в результате боевых действий от Купянска уже почти ничего не осталось.

«В городе ситуация, к сожалению, критическая. Плотность обстрелов со всего вида вооружения – РСЗО, артиллерия, FPV-дроны, управляемые авиабомбы – с каждым днем ​​все больше и больше уничтожают город. На сегодняшний день более 95% города разрушено или повреждено. К сожалению, и что самое страшное – каждый день фактически травмируются и гибнут гражданские жители, которых очень много», – рассказал Беседин.

В Купянской громаде остается 1800 жителей, из них 760 – на правом берегу города.

«Но опять же, информационные вбросы, которые делают россияне, и, к сожалению, и информационное внимание к Купянску, на самом деле немного преувеличено, потому что бои идут под Купянском уже довольно длительное время, и у врага фактически нет никаких продвижений», – акцентировал начальник ГВА.

Видео: Еспресо

Он также сообщил, что если россиянам и удается прорваться в город, они маскируются под гражданских и начинают прятаться «как крысы».

«Есть такие случаи, опять же были случаи информационной кампании, когда они пытались развернуть их тряпку в городе Купянск в гражданской одежде. И опять же, пока не подтверждено, это были русские, то ли это были люди, которые есть, к сожалению, в Купянске, которых мы называем «ждунами», с которыми борются. Но они были уничтожены, как будет уничтожен каждый, кто будет пытаться это сделать или пытаться зайти в Купянск. И знаете, у них же сакральная цель, сакральная идея – снова оккупировать город Купянск. Потому что это не только стратегически важная для них развязка, но и мы помним, что во время оккупации они создали здесь мифическую областную администрацию, там все руководство было. И единственное, что они смогли сделать – повесить там плакаты свои, баннеры «Россия здесь навсегда». Но наши ребята показали, где Россия и навсегда она, скорей всего, останется только в учебниках. И то в худшем только виде», – добавил Беседин.