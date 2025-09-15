Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо рассказал о ситуации в городе.
Он отметил: ДРГ россиян постоянно пытаются прорваться в город, однако ВСУ отбивают все вражеские штурмы. Вместе с тем, в результате боевых действий от Купянска уже почти ничего не осталось.
«В городе ситуация, к сожалению, критическая. Плотность обстрелов со всего вида вооружения – РСЗО, артиллерия, FPV-дроны, управляемые авиабомбы – с каждым днем все больше и больше уничтожают город. На сегодняшний день более 95% города разрушено или повреждено. К сожалению, и что самое страшное – каждый день фактически травмируются и гибнут гражданские жители, которых очень много», – рассказал Беседин.
В Купянской громаде остается 1800 жителей, из них 760 – на правом берегу города.
«Но опять же, информационные вбросы, которые делают россияне, и, к сожалению, и информационное внимание к Купянску, на самом деле немного преувеличено, потому что бои идут под Купянском уже довольно длительное время, и у врага фактически нет никаких продвижений», – акцентировал начальник ГВА.
Видео: Еспресо
Читайте также: Оккупанты утверждают, что продвинулись в Купянске – анализ ISW
Вы читали новость: «Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне»
Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 10:19
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо рассказал о ситуации в городе.".