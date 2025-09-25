«Ситуация критическая» – что происходит в Купянске, рассказал Беседин

О том, что ситуация в Купянске остается стабильно тяжелой сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.

Он назвал ситуацию в городе критической. Добавив, что враг постоянно массированно обстреливает Купянск разным вооружением: «прилетает» из минометов, артиллерии, РСЗО, БпЛА, работает авиация.

«Проводится контрдиверсионная операция, действительно производится зачистка каждого дома, каждого сантиметра, каждой улицы. И это крайне большая опасность, потому что эта опасность подстерегает за каждым уголком. Могут быть засады, могут быть растяжки, может быть заминировано все, что вы угодно. Поэтому наши СОУ, которые проводят эти операции, они максимально проинформированы и максимально профессионально делают свое дело. Действительно, мы понимаем, что ситуация в Купянске сейчас крайне тяжелая, но все держатся, все стараются быть надежным тылом для наших ребят, помогать чем можно. И верим, надеемся, что Купянск все-таки останется непокоренным украинским городом», – сказал Беседин.

Несмотря на тяжелую ситуацию, в Купянске все еще остаются люди. Так на правобережье живут 680 гражданских, а в целом в громаде – их 1660. И они, акцентировал глава ГВА действительно мешают.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Мешают работать в полной мере нашим Силам обороны, нашим ребятам, которые уже занимаются непосредственной эвакуацией в городе Купянск. Потому что, к сожалению, эвакуационные группы – это волонтеры, ГСЧС, полиция, в связи с ситуацией в сфере безопасности, опять же, повторюсь, с проведением контрдиверсионной операции, не могут заехать в город Купянск. Поэтому координируемся, наши военные вывозят людей, которые заявляют об эвакуации, или люди сами выезжают в более безопасные места, это за пределами города Купянск, – там их забирают уже. Наши эвакуационные группы перевозят в Харьков», – добавил Беседин.

Так уже более двухсот людей в этом месяце эвакуировались из Купянской громады, добавил глава ГВА.