Тиждень у Харкові – без обстрілів: у що хоче вірити Терехов

Суспільство 12:17   15.09.2025
Вікторія Яковенко
Тиждень у Харкові – без обстрілів: у що хоче вірити Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє: за сім днів у місті не зафіксували жодного обстрілу.

«Це, на жаль, аж ніяк не означає, що стало безпечно: війна триває, ворог – цинічний і безжальний, загроза з неба нікуди не зникла. Але дуже хочеться вірити, що така тиха динаміка – без атак, без людських втрат і без нових руйнувань – знову стане нормою життя харківʼян», – пише міський голова.

Він додав, що Харків продовжує оговтуватися від наслідків попередніх ударів. Каже: щодня працюють комунальники, енергетики, дорожники, ремонтні бригади.

«За тиждень у місті повітряна тривога сумарно тривала майже 37 годин. Для порівняння, в області цей показник більш ніж удвічі вищий – понад 80 годин. Втім, попри будь-яку статистику, головне – не втрачати пильності. Ще раз закликаю всіх: якщо звучить сирена, обов’язково йдіть в укриття», – звернувся Терехов.

Нагадаємо, напередодні мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що попри «тишу» у місті лунає багато сирен. Також минулого тижня містяни чули вибухи, що лунали з передмість. Він закликав харків’ян прислухатися до повітряних тривог та бути обережними.

Автор: Вікторія Яковенко
