Тиждень у Харкові – без обстрілів: у що хоче вірити Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє: за сім днів у місті не зафіксували жодного обстрілу.
«Це, на жаль, аж ніяк не означає, що стало безпечно: війна триває, ворог – цинічний і безжальний, загроза з неба нікуди не зникла. Але дуже хочеться вірити, що така тиха динаміка – без атак, без людських втрат і без нових руйнувань – знову стане нормою життя харківʼян», – пише міський голова.
Він додав, що Харків продовжує оговтуватися від наслідків попередніх ударів. Каже: щодня працюють комунальники, енергетики, дорожники, ремонтні бригади.
«За тиждень у місті повітряна тривога сумарно тривала майже 37 годин. Для порівняння, в області цей показник більш ніж удвічі вищий – понад 80 годин. Втім, попри будь-яку статистику, головне – не втрачати пильності. Ще раз закликаю всіх: якщо звучить сирена, обов’язково йдіть в укриття», – звернувся Терехов.
Нагадаємо, напередодні мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що попри «тишу» у місті лунає багато сирен. Також минулого тижня містяни чули вибухи, що лунали з передмість. Він закликав харків’ян прислухатися до повітряних тривог та бути обережними.
Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 12:17
