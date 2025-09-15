Є поранений, пошкоджені доми й залізнича інфраструктура: Синєгубов про удари

Про результати обстрілів Харківської області розповів у ранковому зведенні за 15 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернувся 49-річний чоловік, який 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни «Пелюстка» в м. Куп’янськ”, – передає Синєгубов.

За добу по регіону “прилітало”:

▪️два КАБ;

▪️15 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️три БпЛА типу «Молния»;

▪️fpv-дрон;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів по Куп’янському району пошкоджені приватні будинки, авто, три ангари, підприємство та склади.

“В Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Борова), приватний будинок (с. Підлиман); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків)“, – додав начальник ХОВА.