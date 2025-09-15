Ранен мужчина, повреждены дома и ж/д инфраструктура – Синегубов об обстрелах

О результатах обстрелов Харьковской области рассказал в утренней сводке за 15 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в г. Купянск пострадал 67-летний мужчина. Также за помощью медиков обратился 49-летний мужчина, который 11 сентября пострадал в результате взрыва мины «Пелюстка» в г. Купянск», – передает Синегубов.

За сутки по региону «прилетало»:

▪️два КАБ;

▪️15 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️три БпЛА типа «Молния»;

▪️fpv-дрон;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов по Купянском району повреждены частные дома, авто, три ангара, предприятие и склады.

«В Изюмском районе повреждены три частных дома (сел. Боровая), частный дом (с. Подлиман); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков)», – добавил начальник ХОВА.