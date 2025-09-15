Ранен мужчина, повреждены дома и ж/д инфраструктура – Синегубов об обстрелах
О результатах обстрелов Харьковской области рассказал в утренней сводке за 15 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в г. Купянск пострадал 67-летний мужчина. Также за помощью медиков обратился 49-летний мужчина, который 11 сентября пострадал в результате взрыва мины «Пелюстка» в г. Купянск», – передает Синегубов.
За сутки по региону «прилетало»:
▪️два КАБ;
▪️15 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️три БпЛА типа «Молния»;
▪️fpv-дрон;
▪️БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов по Купянском району повреждены частные дома, авто, три ангара, предприятие и склады.
«В Изюмском районе повреждены три частных дома (сел. Боровая), частный дом (с. Подлиман); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков)», – добавил начальник ХОВА.
