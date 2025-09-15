Почти два десятка боев было на Харьковщине за сутки – подробности от Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток в Харьковской области было 19 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали десять атак россиян возле Волчанска.

На Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов около Новой Кругляковки, Радьковки, Кондрашовки, Купянска и Степной Новоселовки.

«Всего за вчера зафиксировано 187 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.