Чиновника Госпродпотребслужбы задержали в Харькове: что ему вменяют

Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал суд 38-летнему сотруднику ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Чиновника задержали в Харькове по подозрению во взяточничестве.

Фигурант — главный специалист одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в области. В мае текущего года к нему обратился знакомый, который искал информацию о государственной регистрации производственных мощностей. В ходе встречи мужчина поинтересовался процедурой для пяти субъектов предпринимательства, интересы которых он представлял, информирует Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник запросил по 4200 гривен за регистрацию каждого предприятия и заявил, что документы нужно прислать ему. Если эти требования не выполнят, он угрожал отказом в регистрации.

«Чтобы избежать проблем, представитель предпринимателей согласился на незаконные условия. Он отправил документы через мессенджеры, а взамен получил реквизиты для перевода денег и направил 4200 гривен за одного ФЛП. В сентябре служащий получил еще 4000 гривен за второго предпринимателя и 12 тысяч — за трех других субъектов хозяйствования. В результате госслужащий получил в общей сложности 20200 гривен неправомерной выгоды», — сообщают в прокуратуре.

Чиновника подозревают по ч. 3 ст. 368 УКУ. Решается вопрос об отстранении его от должности.

Как ранее информировала областная прокуратура, 20-летний житель Мерефы за взятки решал проблемные вопросы в территориальном сервисном центре МВД. За 50 тысяч гривен он предложил своему знакомому восстановить права, которых того лишили из-за пьяного вождения.

