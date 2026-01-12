Дитина розкручувала собаку на повідці в Харкові: поліція проводить перевірку
Правоохоронці проводять перевірку за фактом можливого жорстокого поводження із собакою у Харкові.
У ГУ Нацполіції в Харківській області відреагували на відео, опубліковане в телеграм-каналі «jenya zub LIVE NEWS». На ньому хлопчик під час прогулянки розкручує собаку на повідці навколо себе. У повідомленні стверджується, що відео було знято на Салтівці.
Відео: jenya zub LIVE NEWS
“Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Поліція проводить перевірку, встановлює учасників та свідків події”, – йдеться в публікації правоохоронців.
Як повідомляла МГ “Об’єктив” 1 грудня, до суду передали справу чоловіка, який, за даними слідства, у липні вбив бездомного собаку у селищі Докучаєвське. Фігурант підійшов до тварини й вистрілив у неї з рушниці. Собака загинув на місці. Після цього обвинувачений викинув тіло тварини у сміттєвий бак.
