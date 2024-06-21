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Подробиці вбивства жителем Чугуївщини власних кошенят розповіли в поліції

Події 19:33   21.06.2024
Олена Нагорна
Подробиці вбивства жителем Чугуївщини власних кошенят розповіли в поліції

Подробиці вбивства двох кошенят у Чугуївському районі розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Наприкінці травня мертвих тварин знайшла на сміттєзвалищі у Чкалівській громаді місцева мешканка. Правоохоронці з’ясували, що кошенят убив їхній власник, обмотавши шиї тваринок металевим дротом та кинувши бідолашних на підлогу.

“Переконавшись, що вони не подають ознак життя, чоловік поклав їх у мішок, після чого його товариш викинув їх на смітник. Відповідно до протоколу розтину, наданому ветеринаром, смерть одного кошеняти настала внаслідок механічної асфіксії, другого – зупинки серця, до якої призвели розриви внутрішніх органів та множинні переломи кісток“, – розповіли в поліції.

Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 20 травня поточного року 28-річний мешканець села Гаврилівка Чугуївського району на території власного домоволодіння задушив металевим дротом двох десятимісячних кошенят, поклав їх у мішок та згодом викинув на звалище. Чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ). Йому загрожує до восьми років тюрми.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці вбивства двох кошенят у Чугуївському районі розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області".