Подробности убийства жителем Чугуевщины своих котят рассказали в полиции

Подробности убийства двух котят в Чугуевском районе рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В конце мая мертвых животных нашла на свалке в Чкаловской громаде местная жительница. Правоохранители выяснили, что котят убил их владелец, обмотав шеи животных металлической проволокой и бросив питомцев на пол.

«Убедившись, что они не подают признаков жизни, мужчина положил их в мешок, после чего его товарищ выбросил их на помойку. Согласно протоколу вскрытия, предоставленному ветеринаром, смерть одного котенка наступила в результате механической асфиксии, второго — остановки сердца, к которой привели разрывы внутренних органов и множественные переломы костей», — рассказали в полиции.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 20 мая текущего года 28-летний житель села Гавриловка Чугуевского района на территории собственного домовладения задушил металлической проволокой двух десятимесячных котят, положил их в мешок и впоследствии выбросил на свалку. Мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УКУ). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.