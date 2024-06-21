Задушил проволокой котят: прокуратура занялась живодером с Харьковщины

От пяти до восьми лет тюрьмы грозит 28-летнему жителю села Гавриловка Чугуевского района. Металлической проволокой он задушил двух десятимесячных котят.

Как установило следствие, 20 мая текущего года мужчина убил животных на территории собственного домовладения, положил их в мешок и впоследствии выбросил на свалку, сообщают в областной прокуратуре.

Жителю Чугуевщины сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УКУ).