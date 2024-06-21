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Задушил проволокой котят: прокуратура занялась живодером с Харьковщины

Происшествия 18:13   21.06.2024
Елена Нагорная
Задушил проволокой котят: прокуратура занялась живодером с Харьковщины

От пяти до восьми лет тюрьмы грозит 28-летнему жителю села Гавриловка Чугуевского района. Металлической проволокой он задушил двух десятимесячных котят.

Как установило следствие, 20 мая текущего года мужчина убил животных на территории собственного домовладения, положил их в мешок и впоследствии выбросил на свалку, сообщают в областной прокуратуре.

Жителю Чугуевщины сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От пяти до восьми лет тюрьмы грозит 28-летнему жителю села Гавриловка Чугуевского района.".