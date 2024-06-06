Травил собак под видом зоозащитника: в Харькове – случай догхантерства (видео)
В Харькове впервые с 2009 года подтвердили случай догхантерства.
По данным Харьковского горсовета, в КП «Центр обращения с животными» обратилась горожанка, чья собака погибла после того, как подобрала на улице кусочек пищи, в которой были спрятаны таблетки.
В общем, известно о гибели еще шестерых собак в результате таких действий.
«Харьковский догхантер оказался «зоозащитником». Мужчина подкармливал, лечил, стерилизовал и пристраивал в семьи бездомных кошек. Кроме лекарств для животных и корма, полицейские обнаружили у гражданина колбасные изделия, нашпигованные таблетками», — добавили в мэрии.
Городской приют обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове впервые с 2009 года подтвердили случай догхантерства.".