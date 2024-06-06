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Травил собак под видом зоозащитника: в Харькове – случай догхантерства (видео)

Общество 16:55   06.06.2024
Виктория Яковенко
Травил собак под видом зоозащитника: в Харькове – случай догхантерства (видео)

В Харькове впервые с 2009 года подтвердили случай догхантерства.

По данным Харьковского горсовета, в КП «Центр обращения с животными» обратилась горожанка, чья собака погибла после того, как подобрала на улице кусочек пищи, в которой были спрятаны таблетки.

В общем, известно о гибели еще шестерых собак в результате таких действий.

«Харьковский догхантер оказался «зоозащитником». Мужчина подкармливал, лечил, стерилизовал и пристраивал в семьи бездомных кошек. Кроме лекарств для животных и корма, полицейские обнаружили у гражданина колбасные изделия, нашпигованные таблетками», — добавили в мэрии.

Городской приют обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове впервые с 2009 года подтвердили случай догхантерства.".