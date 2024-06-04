6,5 млн грн выделили на отлов животных в Харькове: на каждое — от 5 до 7 тыс.

Новый договор на отлов бездомных животных в Харькове заключили 4 июня департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета и КП «Центр обращения с животными».

Стоимость сделки составляет 6,5 миллиона гривен, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

До конца года в Харькове планируют отловить 1020 бездомных животных. При этом в документации не указано, речь идет о собаках или котах.

Отлов, ветеринарная обработка, биостерилизация, вакцинация и 14-дневная передержка одного взрослого животного в приюте будет стоить бюджету Харькова 7047 гривен (612 особей, достигших шестимесячного возраста).

За 408 животных, не достигших шестимесячного возраста, заплатят по 5337 гривен.

Из чего состоит стоимость:

— отлов животного — 2244 гривны;

— биостерилизация — 1500 гривен;

— ветеринарная обработка и вакцинация (в том числе от бешенства) — 405 гривен;

— двухнедельная передержка в КП «Центр обращения с животными» — 2898 гривен (207 гривен в сутки).

Напомним, что в соглашении, заключенном 26 декабря 2023 года, комплект услуг на одно взрослое животное стоил 7248 гривен. С 1 января и до конца мая 2024 года планировали отловить 510 животных, достигших шестимесячного возраста, и 340 меньших по возрасту четырёхлапый.