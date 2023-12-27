Более 7 тыс. грн будет стоить бюджету Харькова отлов одной бездомной собаки

Комплект услуг на одну бездомную собаку в Харькове в 2024 году обойдется в 7248 гривен. В эту сумму входит отлов с улицы, биостерилизация, ветеринарная обработка, вакцинация, а также две недели передержки в приюте.

Об этом говорится в заключенном 26 декабря договоре между департаментом жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета и КП «Центр обращения с животными». Его стоимость составляет 5,6 миллиона гривен, а источником финансирования указан городской бюджет.

С 1 января и до конца мая 2024 года планируют отловить 510 собак, достигших шестимесячного возраста, и 340 меньших по возрасту животных.

Отлов одной собаки будет стоить 2244 гривны, еще 1500 гривен — биостерилизация, 195 гривен — ветеринарная обработка и 159 гривен — вакцинация. 225 гривен выделяется на сутки передержки в Центре обращения с животными. В смене закладывается 14 дней пребывания собаки в приюте, то есть 3150 гривен на одно животное.

В 2023 году договор на эти услуги подписали 26 мая, и за семь месяцев горсовет заплатил 7,48 миллиона гривен за отлов 1120 животных, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».