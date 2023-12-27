Более 7 тыс. грн будет стоить бюджету Харькова отлов одной бездомной собаки
Комплект услуг на одну бездомную собаку в Харькове в 2024 году обойдется в 7248 гривен. В эту сумму входит отлов с улицы, биостерилизация, ветеринарная обработка, вакцинация, а также две недели передержки в приюте.
Об этом говорится в заключенном 26 декабря договоре между департаментом жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета и КП «Центр обращения с животными». Его стоимость составляет 5,6 миллиона гривен, а источником финансирования указан городской бюджет.
С 1 января и до конца мая 2024 года планируют отловить 510 собак, достигших шестимесячного возраста, и 340 меньших по возрасту животных.
Отлов одной собаки будет стоить 2244 гривны, еще 1500 гривен — биостерилизация, 195 гривен — ветеринарная обработка и 159 гривен — вакцинация. 225 гривен выделяется на сутки передержки в Центре обращения с животными. В смене закладывается 14 дней пребывания собаки в приюте, то есть 3150 гривен на одно животное.
В 2023 году договор на эти услуги подписали 26 мая, и за семь месяцев горсовет заплатил 7,48 миллиона гривен за отлов 1120 животных, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
Читайте также: В харьковском приюте для животных показали, как подготовились к зиме (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: КП «Центр обращения с животными», отлов, собака, собаки, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 7 тыс. грн будет стоить бюджету Харькова отлов одной бездомной собаки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 17:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комплект услуг на одну бездомную собаку в Харькове в 2024 году обойдется в 7248 гривен. В эту сумму входит отлов с улицы, биостерилизация, ветеринарная обработка, вакцинация, а также две недели передержки в приюте. ".