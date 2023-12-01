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В харьковском приюте для животных показали, как подготовились к зиме (фото)

Общество 11:32   01.12.2023
Виктория Яковенко
В харьковском приюте для животных показали, как подготовились к зиме (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

В КП «Центр обращения с животными» подготовились к зиме и провели ряд ремонтных работ.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, на прошлой неделе работники приюта починили крыши и перекрытия в Доме кошек и собачьих вольеров, а также провели полную реконструкцию дверных решеток 15-ти вольеров.

Также после ремонта канализации на территории КП положили новый асфальт.

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Фото: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» подготовились к зиме и провели ряд ремонтных работ.".