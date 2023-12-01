В харьковском приюте для животных показали, как подготовились к зиме (фото)

В КП «Центр обращения с животными» подготовились к зиме и провели ряд ремонтных работ.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, на прошлой неделе работники приюта починили крыши и перекрытия в Доме кошек и собачьих вольеров, а также провели полную реконструкцию дверных решеток 15-ти вольеров.

Также после ремонта канализации на территории КП положили новый асфальт.

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