В харьковском приюте для животных показали, как подготовились к зиме (фото)
Фото: КП «Центр обращения с животными»
В КП «Центр обращения с животными» подготовились к зиме и провели ряд ремонтных работ.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, на прошлой неделе работники приюта починили крыши и перекрытия в Доме кошек и собачьих вольеров, а также провели полную реконструкцию дверных решеток 15-ти вольеров.
Также после ремонта канализации на территории КП положили новый асфальт.
Читайте также: В Харькове просят горожан приносить ковры для утепления вольеров для животных
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: асфальт, вольеры, животные, зима, крыша, приют, ремонт, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В харьковском приюте для животных показали, как подготовились к зиме (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» подготовились к зиме и провели ряд ремонтных работ.".