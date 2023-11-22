В Харькове просят горожан приносить ковры для утепления вольеров для животных
КП «Центр обращения с животными» обратилось к харьковчанам и попросил приносить старые ковры для утепления вольеров, где живут кошки и собаки.
В приют их можно привозить ежедневно, с 9:00 до 16:00, по адресу: пр. Гагарина, 358. Вопрос – по тел.: (0-800) 504-313 или (067) 920-79-04.
Кроме ковров, для утепления вольеров принимают старые одеяла, теплую одежду, полотенца, простыни, покрывала и пледы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вольер, ковры, кот, КП «Центр обращения с животными», одеяла, собака, утепление, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Центр обращения с животными» обратился к харьковчанам и попросил приносить старые ковры для утепления вольеров, где живут кошки и собаки.".