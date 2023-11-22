В Харькове просят горожан приносить ковры для утепления вольеров для животных

КП «Центр обращения с животными» обратилось к харьковчанам и попросил приносить старые ковры для утепления вольеров, где живут кошки и собаки.

В приют их можно привозить ежедневно, с 9:00 до 16:00, по адресу: пр. Гагарина, 358. Вопрос – по тел.: (0-800) 504-313 или (067) 920-79-04.

Кроме ковров, для утепления вольеров принимают старые одеяла, теплую одежду, полотенца, простыни, покрывала и пледы.